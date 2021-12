El director de cine que murió en su cabaña canadiense

Jean-Marc Vallée, director canadiense del filme "Dallas Buyers Club: El club de los desahuciados" y de la serie "Big Little Lies", que le valió un premio Emmy, murió a los 58 años en su cabaña en Quebec, en donde se había instalado para celebrar las fiestas, por causas que no fueron informadas, según confirmó su socio Nathan Ross a través de un comunicado de prensa.



"Jean-Marc representaba la creatividad, la autenticidad y un modo de hacer las cosas de manera diferente. Era un verdadero artista y un tipo generoso y cariñoso. Todos los que trabajaron con él no pudieron evitar ver el talento y la visión que poseía. Era un amigo, un socio creativo y un hermano mayor para mí. Extrañaremos profundamente al maestro, pero es un consuelo saber que su bello estilo y su impactante trabajo que compartió con el mundo perdurarán", dice el texto.



Nacido en 1963 en Montreal, Vallée alcanzó su mayor popularidad con el filme "Dallas Buyers Club: El club de los desahuciados", que acumuló seis nominaciones a los premios Oscar, incluido a mejor película, y se alzó con dos para los actores Matthew McConaughey y Jared Leto.



Anteriormente había llamado la atención de la crítica con "Mis gloriosos hermanos", de 2005; y "La Reina Victoria", de 2009.



En la pantalla chica su trabajo más reconocido fue "Big Little Lies", protagonizado por Nicole Kidman, Reese Witherspoon y Zoe Kravitz.



Tras conocerse su muerte, HBO emitió un comunicado en el que define a Vallée como "un cineasta brillante, un talento verdaderamente fenomenal que infundió a cada escena una verdad emocional y profundamente visceral”.



“Estamos consternados por la noticia de su repentina muerte y expresamos nuestro más sentido pésame a sus hijos, Alex y Émile, su familia y su socio productor desde hace mucho tiempo, Nathan Ross”, añade el texto.