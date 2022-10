El exmarido de Julieta Prandi declaró ante la Justicia: qué dice el escrito

El exmarido de Julieta Prandi, Claudio Contardi, declaró ante la Justicia en la causa por abuso y violencia. Si bien no quiso hablar con la prensa, desde Intrusos tuvieron acceso al escrito que presentó el lunes 17 de octubre por la mañana en Unidad Fiscal N° 4 de Escobar.

Gonzalo Vázquez, cronista del programa, intentó dialogar con Contardi antes y después de su declaración pero este no emitió palabras ante la cámara. Luego, al aire de Intrusos, Gonzalo leyó el escrito que presentó Claudio para defenderse de las acusaciones de la madre de sus dos hijos.

"No declaró, presentó un escrito y se entiende que esta sea la estrategia que tenga de cara a lo que puede llegar a convertirse en un juicio", explicó el periodista. Y agregó: "El escrito son tres hojas. Arranca diciendo que la imputación es infundada. Y niega terminantemente haber cometido delito alguno, particularmente 'el absurdo e inexistente hecho del denunciado'.

Luego, Gonzalo leyó textuales del escrito de Contardi, donde niega las acusaciones de Julieta Prandi: "Mi exesposa ubica temporalmente estos supuestos y falsos hechos dos o tres años antes de la separación matrimonial, que se produjo en 2019, siendo que jamás en todo el tiempo transcurrido desde esa época ha hecho referencia alguna a este absurdo".

"Niego expresa y categóricamente la falsa atribución que me dirige Julieta Prandi, resultando un verdadero absurdo que no haya tenido freno alguno para concretar una denuncia carente de toda realidad. Hemos tenido las relaciones sexuales propias de ese estado matrimonial sin que jamás haya existido situación alguna de naturaleza sexual que no haya tenido nuestro recíproco y mutuo consentimiento, fruto de una relación marital del amor y la voluntad común de compartir la vida. Jamás existió situación violenta alguna entre nosotros", añadió Contardi.