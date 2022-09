Barby Silenzi habló de su crisis con El Polaco

Barby Silenzi habló después de las versiones de una nueva crisis con El Polaco.

Según los diferentes rumores, la bailarina y el cantante se habrían distanciado después de la pregunta de Pampita en la mesa de Juana Viale, en el que le consultó si Barby era el amor de su vida. "Tuve varios amores de mi vida… Me metés en un quilombo. Mis hijas son el amor de mi vida. Cien por ciento", fue la respuesta de El Polaco que no gustó a su actual pareja.

"La verdad, no sé qué le pasó", dijo Barby. "Lo único que sí te puedo decir es que me puse triste y lloré. Creo que como haría toda mujer", agregó.

De acuerdo a su declaración, la situación entre ellos no está mal y no están separados como dicen. "No hay crisis. No sé por qué piensan que hay una crisis. Estamos bien. Ya charlamos eso en privado así que no voy a decir más nada", disparó.

Antes de la palabra de Silenzi, en LAM Ángel de Brito reveló cuál habría sido el motivo de una nueva "tormenta" en la pareja.

Según contó el conductor, El Polaco se habría acercado a una famosa figura. "El otro día salieron, compañeros del jurado. Terminaron de grabar.... vinieron a un lugar en Palermo y El Polaco estaba medio chupado y se le fue al humo a Cande Tinelli, recientemente separada", relató Ángel De Brito.