Revelan crisis entre la China Suárez y Rusherking: "me tiene cansado"

La China Suárez y Rusherking estaría en medio de una crisis de pareja y Maite Peñoñori fue quien reveló detalles del conflicto que habría en la llamativa relación.

La periodista aseguró que la información trascendió, luego de que el cantante estuviese en medio de una grabación con La Konga: "Parece que anduvo boqueando con todos los que estaban ahí, y dijo textuales como: 'Me tiene cansado, me hace un montón de planteos, yo pensé que era relajada pero la verdad es que no, está haciéndome escenas todo el tiempo'".

Rusher habría asomado la posibilidad de dar por terminada su relación con la China dentro de muy poco: "Quiero que resolvamos un alquiler que tenemos en común y terminar". Virginia Gallardo sumó información que podría confirmar que el artista no estaría del todo cómodo con el noviazgo: "Estuvo Lali haciendo un recital en Uruguay, en el cual la China sube al escenario y se besan; Lali lo comparte y le pone: 'Rusher, nos fuimos mundial', como un guiño para él y él no lo compartió".

Por otro lado, a los rumores de crisis se le sumarían otros del buen vínculo que Suárez habría creado con Joaqui´n Furriel, con quien está en plenas grabaciones de una película en Uruguay. "Se ve que hay buena onda desde que empezaron a grabar", expresó Nancy Duré, a lo cual Maite sumó: "La China tiene muchos amigos hombres, con los que tiene muy buena onda cuando trabaja...".