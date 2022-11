Divinas: cómo será el programa con las esposas de los jugadores

Siete capítulos de unos 25 minutos donde se contarán las historias íntimas de las parejas de la selección nacional, comenzarán a emitirse este domingo por Telefé. El ciclo lo conduce Jésica Cirio que estuvo en Europa grabando las entrevistas y permitirá palpitar las intimidades de las estrellas de la celeste y blanca que participará del Mundial de Qatar.

El canal adelantó que “entre septiembre y octubre (Cirio) viajó a Europa, donde viven varias de las protagonistas, para conocer sus ciudades, sus casas, sus familias, pero principalmente a ellas, que son el sostén anímico de sus compañeros y las “capitanas de la familia” aunque no tengan número en su camiseta”.

En el primer capítulo que se emitirá este domingo desde las 10.45 por la pantalla de Telefe, Cirio presenta a Agustina Gandolfo, la esposa de Lautaro Martínez. Ella nació en Mendoza, es modelo e influencer, acaba de cumplir 27 años y tiene casi un millón de seguidores en su cuenta de Instagram, en la que comparte el día a día familiar, sus rutinas de belleza y entrenamiento, y sus distintos outfits.

Pero el ciclo mostrará mucho más de lo que se ve en las redes sociales, allí Agustina hablará de su vida en Italia, su emprendimiento gastronómico y sus deseos frente el desafío del Mundial. Ella, y las demás parejas de los jugadores contarán sus historias de amor y todo lo que tuvieron que dejar atrás para acompañarlos -familias, amigos, estudios, trabajos- más allá de del glamour y el lujo que suelen mostrar las tapas las fotos en las redes.

“Mi balance del proyecto es súper positivo, fue una experiencia espectacular. Las chicas me recibieron de una forma que no esperaba, me abrieron las puertas de su casa y de sus historias. No soy apasionada del fútbol y sus historias me despertaban curiosidad, quería conocer más de ellas, que son las capitanas de la familia”, dijo Jesica Cirio.