“Voy a morir cornuda, pero lo amo”

Mariela Prieto, esposa desde hace 25 años del exfutbolista Claudio “Turco” García tuvo un acto de sinceridad brutal y reconoció que “voy a morir cornuda. Es de toda la vida, hace 25 años que me engaña. Lo amo, pero bueno, es mujeriego". En el programa “Socios del Espectáculos” reconoció que el exdelantero de Racing y la Selección Argentina le es infiel desde siempre “no porque le vi mensajes, él me lo confiesa. Es de toda la vida, hace 25 años que me engaña. Lo amo, pero bueno, es mujeriego", soltó Mariela ante el estupor de todos.

Antes, había dicho a las presentes: "Chicas, el futbolista es mujeriego, fiestero, infiel. Es así, sino no elijas un futbolista. Es así. Listo".

Por eso mismo, Mariela Prieto luego enfatizó su lealtad al Turco y le envió un mensaje a la amante: "Yo a mi marido lo amo. Le mando un besito a la última adquisición de mi marido que ya está todo bien. De hace tres días".

Hace dos años, García había bromeado respecto de sus amores divididos en relación con el fútbol: "Mi corazón es como la canción, "Corazón Partío"... Huracán es mi mujer y Racing mi amante".

Más tarde, Mariela Prieto explicó cómo descubre cuando Claudio le mete los cuernos: "Lo conozco, me doy cuenta. Yo sé que él me ama, que soy la mujer de su vida y nos queremos mucho, pero le gustan las mujeres, por ahí tener sexo con otras mujeres".

En ese punto, reconoció la bronca que le da cuando su marido se va con otra: "¡Cómo no me va a doler! Bajé como 40 kilos. No es perdonar. Uno hace un acuerdo con la pareja. No me quiere perder, pero él quiere todo, estar conmigo y con otras".

"Nunca lo he echado de la casa. Él me dice siempre que está dos veces, y después pasan seis meses. Obvio que sé quiénes son y las encaro, quiero saber todo. Ellas se retiran solas y no le dan más pelotas. Yo estoy totalmente para él y no me interesa otra persona. Yo soy fiel", concluyó.