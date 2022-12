Cómo está Mauro Icardi tras revelarse el romance de Wanda y L-Gante

Mauro Icardi atraviesa uno de sus peores momentos. Después de la llegada al país, se mostró alejado de Wanda Nara quien se encargó de confirmar su separación y demostrar su acercamiento a L-Gante.

Además de cerrar su cuenta de Instagram, el deportista también decidió mantener el perfil bajo lo que confirma cómo se siente por esta difícil situación tras el viaje a Maldivas.

El periodista Juan Etchegoyen fue quien contó cómo está hoy Icardi, tras las versiones que confirman el romance. " Las palabras que me dijeron fueron que Mauro está ‘abatido y bajoneado’. Él no entiende bajo qué punto la relación de su ex con L-Gante. Me hablaron de puñal por la espalda, eso sentiría Icardi en este momento”, disparó.

Luego, aseguró que Mauro ya asumió que relación con Nara ya terminó pero que está atravesando el duelo. "Está tan mal que hasta también me dijeron que no quiere saber nada con conocer a alguien. Está haciendo el duelo”, contó Etchegoyen.