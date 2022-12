La revelación de un participante de GH que generó polémica

La casa de Gran Hermano, “la más famosa del país”, es un vaivén constante de emociones, en donde semana a semana los “hermanitos” pueden pasan de ser los más queridos a los más criticados y viceversa. Este fue el caso de Agustín, que tras ser uno de los participantes con más apoyo en los primeros días de aislamiento, ahora es foco de cientos de críticas y repudios en las redes luego de una polémica revelación.

En un clip que circuló en las últimas horas, “Frodo”, el apodo que le otorgó el público en referencia al personaje de ficción, contó un cuestionable accionar que lo dejó muy mal parado frente a los televidentes, y sobre todo, a las mujeres.

Durante una conversación con Alexis y Maximiliano, otros participantes del popular reality, Agustín relató que almacena fotos íntimas de mujeres con las que mantuvo relaciones en una carpeta de Google Drive, para que, en caso de tener problemas, poder presionarlas, por no decir chantajearlas.

"Tengo en el Drive (nube) guardado las de ellas, así que, si se mandan algún moco, tengo el Drive, hago así y saco la carpetita y empiezo”, expresó, sin demasiados tapujos, el participante que hasta hace unos días se perfilaba como unos de los principales candidatos para ganar esta edición de Gran Hermano.

Si bien aclaró que no tiene fotos de las chicas con las que sí formo pareja, el repudio de las redes no tardó en llegar y miles de usuarios estallaron de bronca contra Agustín, alías “Frodo”. “Lo tendrían que denunciar”, “es un nefasto” y “da asco”, fueron solo algunas de las duras publicaciones que circularon en su contra.

No obstante, no fue el único que reveló poseer contenido privado de mujeres en algún dispositivo, sino que Alexis, conocido como “El Conejo”, también comentó que guarda fotos de carácter sexual, aunque mencionó que no las divulgaría.