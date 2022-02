Tributo a Pearl Jam: un éxito en el escenario principal

Release, el tributo a Pearl Jam que está integrado por neuquinos, se presentó por primera vez en la Fiesta de la Confluencia. El resultado: ¡un éxito total!

La noche del viernes significaba todo un desafío para los jóvenes que, por supuesto, estaban a la altura de un evento de estas características. Ya son nombrados por fanáticos de la banda y, de hecho, se presentaron en Buenos Aires. El objetivo que implicaba “cranear” un poco más, era hacer una presentación que también haga disfrutar a aquellos vecinos que no conocen Pearl Jam.

Desde su origen en 2016, Release le rinde tributo a Pearl Jam. El grupo, está conformado por sólidos músicos que repasan la discografía de la banda de Seattle con un exquisito y extenso repertorio, entre los que no faltan los clásicos: Evenflow, Black, Yellow Ledbetter.

En el predio de la Isla 132, abrieron con un clásico que “te pone la piel de gallina”. Así lo definió Martín Herrera, integrante del tributo, en una entrevista con 24/7 Canal de Noticias; tras finalizar el impresionante show.

“Para el inicio siempre queremos empezar con un tema que se sienta de esa manera. Una canción que, a nosotros mismos, nos gustaría escuchar en un recital. Por eso, empezamos hoy con Alive”, detalló.

Al cierre, explicó que sí se enfocaron en el “público jammer” que “suele ser ramonero”, y agregó: “Siempre apuntamos a que sea un bis que te haga gastar lo que queda de energía. A veces, es Keep On Rockin’. Esta vez, optamos por I Believe In Miracles”.

Con respecto a la presentación, dijo que “estábamos impactados por el escenario gigante en el que tocamos hoy, y por la cantidad de gente”.

“Hemos tenido buena recepción en Buenos Aires… Pero, igualmente, esto fue algo nuevo para nosotros. Somos conscientes… Arrastramos una cultura que viene de los 90’ y no es de acá. Pero, la respuesta del público en general, fue excelente. Es una gran satisfacción haber estado a la altura de la Fiesta de la Confluencia y esperamos que se abran más puertas”, concluyó.

RELEASE:

Marcos Tarifeño: voz líder y guitarra de acompañamiento

Sebastián De Urrutia: guitarra

Alejandro Tarifeño: batería

Germán Francia: bajo y coros

Martín Herrera: pianos, sintetizadores y coros

Roni Colipe: guitarra