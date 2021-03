Pichetto reconoció que Viviana Canosa intentó seducirlo

El rionegrino Miguel Angel Pichetto, aquel que supo dejar atrás su pasado de jefe de bloque del kirchnerismo y acompañó a Mauricio Macri en su frustrada reelección, cada vez que habla genera títulos. Mucha veces son por sus discursos discriminatorios que lo llevaron a enfrentar varias veces actuaciones del INADI, sin embargo, ahora se trata de su vida privada. El actual auditor General de la Nación confesó que Viviana Canosa lo encaró en una entrevista en su programa de televisión.

Entrevistado por María O'Donell, la misma que cocina todas las noches en el exitoso reality Master Chef, al ex intendente de Sierra Grande, y casi parte del inventario del Congreso, le preguntaron por el rumor instalado en el ambiente televisivo y Pichetto contestó a su estilo, sin esgrimir ni una sola sonrisa. "Es un tema de ficción, tengo un trato respetuoso”, comentó en un primer momento.

Pero luego amplió: "yo tengo una vida ya hecha, tengo dos hijos, uno tiene 41 el otro tiene 40, mi mujer está conmigo”, a modo de excusa. Sin embargo, continuó con su respuesta y brindo detalles: "Cuando ella inicia su actividad política, como periodista política, fui de los primeros que ella invitó, yo fui, y me pareció importante, y que tiene capacidad y talento”.

"Uno tiene que ser correcto y punto. Lo tomo como algo agradable, las cosas agradables en la vida hay que disfrutarlas, punto. No tengo nada que ver, hay juegos que ya no juego”, aclaró.

El rumor se instaló luego de que fuera la propia Canosa la que reconoció publicamente que “no me dio bola”. En una entrevista aseguró que “Pichetto me encanta y me encantó siempre. Lo cuento porque es el único político que me gusta. Me declaré y también se lo conté a su secretario. Él se ríe, es un señor”.

Pichetto cerró la entrevista dándole un tono político opositor a sus declaraciones. “A mi edad, que no la voy a decir… tengo 70, pero todavía me la banco. Y todavía estoy activo y no me jubilé. No tengo ninguna jubilación de privilegio, sigo aportando, creo que jubilarse era un acto que me colocaba en otro tipo de situación psicológica. Y tampoco me di la vacuna, no tengo ninguna ansiedad. Yo cuando era joven a los 40 era inmortal y no me daba ni la vacuna contra la rabia”, para luego parafrasear al gran Joaquín Sabina "A una edad determinada, hay una canción muy linda de Sabina que dice ‘he dejado las drogas’, yo nunca consumí drogas, ‘he dejado las drogas y el tabaco, y las mujeres me han dejado a mi’".