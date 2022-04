Miguel Herrán mostró, entre lagrimas, como se quemó su casa

El actor Miguel Herrán hoy vive un muy mal momento. Se hizo muy popular en nuestro país cuando personificó a Río en la serie La casa de papel. El español cosechó miles de fanáticos con ese papel que además le sirvió de catapulta para conseguir otro personajes.

Es que sufrió un incendió en su casa y a pleno llanto mostró lo que estaba pasando. La noticia la dio en Instagram, donde con un mensaje de "Buenos días" mostró las llamas dentro de la vivienda.

Sin parar de llorar dijo que era “su put,,, casa” y no pudo hacer nada más que ver cómo el fuego arrasó con su casa y grabarlo con su celular.

Sin embargo, como no volvió a publicar más nada al respecto mucho creen que esta situación puede no haber sido real, que se tratara de un ficción que esté grabando. El actor aún no se refirió al respecto y sus fans siguen preocupados.

Mirá el video, gentileza El Independiente: