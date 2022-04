Sábado lleno de artistas en un mismo escenario neuquino

Artemixa, primera edición, invita a los artistas a encontrarse nuevamente en escena y destacando diferentes disciplinas.

En este primer encuentro, a realizarse en Vintage en la ciudad de Neuquén el 23 de abril, habrá música en vivo con bandas regionales, show de stand up, magia, exposición de arte y poesía, en un ambiente donde el público podrá disfrutar, también, de bebidas y comida. Además, habrá sorteos.

En la conducción de Artemixa, estará la periodista de Prima Multimedios, Sofía Seirgalea. La apertura estará a cargo de Mago Lucas. Erwin realizará su show de stand up y Lorena Iturrioz deleitará con poesía. Los artistas musicales son Timoteo - banda integrada por organizadores de Artemixa -, Lilith en versión acústica, The Jano and C de Flores, Jona Roger.

Las presentaciones comienzan a las 20 horas y se extienden hasta las 23:30. Las entradas se podrán conseguir en puerta y a través de las redes sociales de cada artista dentro de la grilla.

El evento brinda la posibilidad de participar en próximas fechas, a todas las personas que pretendan compartir, darse a conocerse y unirse en el objetivo de la cultura amalgamada en todo el Alto Valle.