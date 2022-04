Defederico muy duro contra Cinthia: ¿Cómo hiciste para vivir...?

Esta es otra de las novelas que no para de tener nuevas temporadas y capítulos llenos de escándalos. Desde que se separaron en 2018, Cinthia Fernández y Matías Defederico nunca lograron establecer una buena relación. Esto no se dio ni siquiera por el bien de las mellizas Charo y Bella y Francesca, las hijas que tiene en común. El conflicto, con reclamos económicos en el medio, siempre se dio como una constante entre ellos.

En esta oportunidad, otro capítulo de dinero y deudas. Fernández recurrió a su cuenta de Instagram para quejarse por cómo la atendieron en la oficina de ARBA del municipio de Escobar. Contó que el sueldo de la persona que la atendió lo paga ella, con su contribución, y que por eso debía resolverle el tema. Se enojó porque no supo completar un formulario y la mandaron a una librería para que se lo hagan.

Luego de su descargo, se quejó por la deuda no es de ella, sino de Defederico. “Lo que pasa es que tengo una deuda…bueno, yo no sino mi ex, que debe 600 lucas (600 mil pesos) de impuestos y de ARBA, que tenemos que pagar mitad y mitad, pero me llegan las intimaciones a mi sola”

La catarata siguió, pero todo esto llegó a oídos del exfutbolista, que no dudó en responderle por la misma vía. Sabe que no puede hablar de ella, pero de todos modos, por su disconformidad, lo hizo, para que quede clara la otra versión. “Primero, el que está embargado soy yo, porque esa casa está a mi nombre. La compré con plata mía antes de casarnos. Yo se la dejé a mis hijas, que es otra historia que no contás”.

"Segundo, si vos te atribuís la vivienda, vos tenés que pagar tus impuestos, como yo pago los míos”, siguió y en este punto dejó un fragmento de un documento que firmaron en su momento. Allí se puede leer que la propiedad queda en su poder hasta que Francesa cumpla los 21 años.

Lejos de frenar ahí, Matías, que desde un tiempo a esta parte decidió responder todo lo que le tiran desde el otro día, agregó: “Tercero, si no tenés 600 mil pesos para pagar ARBA, ¿cómo hiciste para vivir en una casa de 600 mil dólares? Se un poco más agradecida y habla con criterio”, dijo y finalizó con ironía: “Y que se venga otra perimetral por atender por Instagram. Besis”.