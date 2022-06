Gerard Piqué, descontrolado sin Shakira: "gasta fortunas en fiestas"

Tras separarse de Shakira, Gerard Piqué es el centro de las noticias y no precisamente por los mejores motivos. El jugador del Barça se encuentra lesionado y al parecer está aprovechando a full su reciente soltería, después de 12 años de relación con la cantante colombiana: se lo ha visto en la noche barcelonesa divirtiéndose a full. Cuestión que por supuesto enojó a los hinchas del club del que es parte.

Se dice que el central del FC Barcelona le fue infiel a su ex mujer, aunque la señalada como la tercera en discordia desmintió ser la causante de la ruptura: “Me gustaría aclarar que yo no conozco a Gerard Piqué, me han relacionado con él sin sentido por la descripción de la supuesta chica y me han adjudicado el papel aprovechando que no tengo redes sociales porque estoy de exámenes finales. No soy yo y no lo conozco, así que pido que por favor me dejen en paz”, dijo la joven a la que se señaló como la causante de la separación del jugador catalán y la cantante colombiana.

“No entiendo por qué me han metido de por medio, supongo que porque necesitan a alguien para evadir el tema y despistar, aunque lo que me han dicho es que va a salir la verdadera chica en breve, espero que sea así y se me deje a mí en paz”, cerró la mujer de 22 años.