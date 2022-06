Rocío Marengo rechazó la propuesta de casamiento de Eduardo Fort

Aunque usted lo lo crea, Rocío Marengo no se casa con Eduardo Fort. Con la fecha de boda prevista para fin de año y la noticia que se hizo pública, la actriz decidió "tirarse para atrás" por un sensible motivo. Su pareja hace casi una década no quiere tener un hijo con ella.

Fue en LAM donde Ángel De Brito,, contó su charla con Rocío donde la actriz aseguró que recibió la propuesta de pasar por el Registro Civil pero que la rechazó. Luego, una de las angelitas, confesó el particular motivo de la negativa de Marengo.

"Hoy hablé con Rocío Marengo. Me dijo que no se casa. Que sí le propusieron casamiento, que Pía Shaw, me consultó por esto aunque ella tenía otra fuente pero yo no me caso", le dijo Rocío a Angel, en su diálogo telefónico.

"La propuesta está y ella dijo ´no´. No se quiere casar con Eduardo Fort por el momento", aseguró De Brito, a poco más de una semana de conocerse la feliz noticia que, ahora, no se concretará.

"Porque no quiere tener un hijo con ella", agregó Yanina Latorre. Rocío está en Chile, no quiere hacer notas, está medio torcida con todo el mundo por cosas que pasaron. Me dijo ´cuando me calme un poco, cuando esté más serena, voy a salir a hablar de todos. Uno por uno me voy a encargar de todos", cerró Angel sobre el intercambio de palabras que tuvieron con Rocío.