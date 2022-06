La banda de Cooper, Depp y Perry, anunció gira para el 2023

Hollywood Vampires, está de vuelta, después del mediático juicio que involucró a Johnny Depp. A través de las redes sociales, anunciaron una gira de seis fechas en Europa, para el 2023. La misma comienza el 20 de junio del próximo año en Alemania. Las entradas estarán a la venta desde el 27 de junio de este año y la banda promete anunciar más fechas en los próximos días.

La banda de rock estadounidense fue formada en el 2015, por Alice Cooper, Johnny Depp y Joe Perry. Juntos, rinden tributo a reconocidas estrellas de rock a nivel mundial. El disco debut fue lanzado, también, en el 2015. Contó con la participación de Paul McCartney, Dave Grohl, Joe Walsh y Christopher Lee, entre otros.

En la publicación realizada de forma oficial, expresaron: “Hollywood Vampire está de vuelta. Estaremos en Alemania y Luxemburgo en el verano de 2023”.

“Keep an eye out for more to come…”, agregaron. Lo que significa que los fanáticos deberán estar atentos ante más anuncios de fechas.