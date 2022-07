Tamara Báez se cansó de que hagan memes sobre su aspecto

Tamara Báez volvió a encontrar memes hirientes sobre ella y expresó su enojo en las redes sociales, donde preguntó cuál era la gracia. Muchos usuarios se rieron de su transformación y explicó que la foto que circula de ella donde aparece morocha y con rodete tiene casi una década.

“Yo me pregunto... ¿no se cansan de hacer el mismo meme de Tamara Báez con plata, Tamara Báez sin plata? Soy la misma persona. ¡Dios! Tenía 14 años, era una nena, me fui a hacer el documento a las 4 de la madrugada con mi mamá, me vestía con ropa deportiva porque sigo siendo de barrio. Tenía flequillo, me sentía turrita ¿Y? ¿Qué problema hay?”, comenzó diciendo en una serie de videos que publicó en sus historias de Instagram.

Después hizo una reflexión sobre el comportamiento violento en las redes sociales. “No entiendo por qué se ponen contentos cuando me comentan cosas feas. Andá a laburar amigo, medicate, ponete bien ready y sacate fotos lindas. Que no les moleste la felicidad del otro, porque es re triste”, señaló. Y se despidió con una mención a la beba. “Miren mi hija como me ama. Una súper mamá soy. Si quieren hablar mal de alguien busquen a alguien que haga el mal de verdad”, cerró.