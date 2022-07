Matías Defederico durísimo contra Cinthia Fernández

El duelo judicial entre Cinthia Fernández y Matías Defederico por sus tres hijas, Charis, Bella y Francesca, sigue teniendo nuevos capítulos semana a semana en la Justicia.

Desde su cuenta de Instagram, el ex futbolista fue contundente al notificar una revocación de medida cautelar que había solicitado su ex pareja, de quien se separó en 2016 y la relación terminó de mala manera, con diferencias públicas y en el plano legal

Defederico anunció así la medida judicial en contra de la panelista, quien suele contar todo lo sucedido en el ámbito legal con el padre de sus hijas desde las redes.

"Hasta la Justicia se está dando cuenta de que la única traba del amor con mis hijas sos vos. Las amo hijas, siempre luchando por ustedes tres", describió Matías junto a un escrito judicial que sostiene que Cinthia Fernández pondría "trabas injustificadas" para que él no pueda ver a las nenas.

Y agregó picante con el emoji de un beso: "Querida progenitora, te revocaron tu cautelar. Revés judicial, pero este no lo contas ni festejas".

La respuesta de Cinthia no tardó en llegar. Apenas horas más tarde, la bailarina compartió un video en el que se refería a este fallo y apuntó contra el padre de sus hijas. “No ganaste nada, te permitieron hablar de mí después de ocho meses. La parte que vos mostrás que dice que la Justicia considera que yo no te dejo ver a las nenas es mentira. Ahora yo lo voy a mostrar entero para que la gente entienda”, comenzó explicando. Y continuó: “Es la declaración que ellos hicieron de ´no me permiten ver a las nenas´ y el único punto que le revocaron es poder volver a hablar, después la Justicia me dio la razón en todo. Y se lo dejaron porque ahora en agosto ya se vencía. Pobrecito, ya ahora en unos días, ¿cuánto queda para agosto? Ya terminaba, negro”.

“Escuchame una cosa, ¿estás festejando en serio que fue un anticipado? Me das lástima, te juro. Pero contá todo, mostrá todo el papel entero. No digas ´La Justicia consideró que vos impediste que yo vea a las nenas´”, siguió con tono de burla. “¡No, señor! ¡Comprensión de texto!”, añadió