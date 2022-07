Casados con Hijos: revelan quién entra por Érica Rivas

A mediados de julio se empezó a hablar de la posibilidad de un reemplazo para el personaje de María Elena Fuseneco, interpretado por Érica Rivas, en la versión teatral de la sitcom Casados con hijos, que protagonizarán Guillermo Francella y Florencia Peña.

En una entrevista radial, Marcelo De Bellis, que también será parte del elenco, reveló que, para suplir la ausencia de la esposa de Dardo Fuseneco, estaban evaluando la incorporación de un personaje nuevo

"Los Fuseneco han sufrido una crisis matrimonial importante... no puedo anticipar mucho. En el último capítulo ellos se habían ido a París, pero no puedo contar nada porque sería tremendo", comenzó diciendo el actor en una nota con Catalina Dlugi.

De Bellis, que interpreta a Dardo Fuseneco en la aclamada serie, precisó que su personaje se vinculará con uno nuevo. "¿Va a estar solo?”, preguntó la conductora. "No te lo puedo decir, puede aparecer la suegra, otra mujer, la hermana, no sabemos. Bueno yo sí lo sé pero no lo puedo contar, porque además el misterio se acaba el día del estreno. Hay muchas posibilidades atractivas. Dardo no va a estar solo... y hasta ahí puedo contarte", sentenció el actor

Es Jorgelina Aruzzi, quién firmó contrato para ser parte de la versión teatral de Casados con hijos: no se pondrá en la piel de María Elena Fuseneco sino que interpretará a un personaje nuevo en la comedia.

La actriz ya realizó fotos promocionales junto a Guillermo Francella. Según confirmaron desde la producción de la obra, su papel será el de Azucena, una figura femenina que tendrá interacciones con Dardo (Marcelo De Bellis).

Casados con Hijos debutará el 5 de enero del 2023, en el Teatro Gran Rex y será protagonizada por Guillermo Francella, Florencia Peña, Luisana Lopilato, Marcelo de Bellis, Darío Lopilato y Jorgelina Aruzzi.