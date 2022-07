Rusherking: el noviazgo con la China “me causó ataques de ansiedad”

En una visita a La Peña de Morfi habló por primera vez Rusherking de cómo su relación con la China Suárez, afectó su salud. El trapero confesó que había sufrido de ataques de pánico y que la alta exposición con su romance le generó ataques de ansiedad.

Rusherking contó que todo comenzó hace cinco años cuando no era conocido y buscaba hacerse un lugar como cantante. “Empecé primero con los ataques de ansiedad y después con ataques de pánico. Pensé que me iba a morir”, relató.

“Estaba durmiendo en mi casa, me faltaba el aire y me tuve que levantar para que me llevaran al hospital. Pensaba que me moría, tenía el corazón a mil”, detalló. “Me revisaron y no tenía nada. Era todo mental”, agregó.

Luego el cantante reconoció que la sobreexposición de su romance con la China Suárez lo afectó. “Al principio fue muy fuerte. Todo el ruido y el quilombo que se armó fue demasiado fuerte para mí, la pasé mal durante un mes y ahí sí tuve ataques de ansiedad. Tuve noches sin dormir”, reveló.

“Después lo superé y entendí que es parte de todo. Yo me dedico a esto, la exposición es parte de esto, pero no estoy acostumbrado”. “De repente estoy en la sala de ensayo, salgo y tengo a una cámara con chabón poniéndome el micrófono en la cara. Cosas así con las que no estoy acostumbrado para nada y con las que tengo que convivir”, concluyó el músico.