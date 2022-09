Leticia Siciliani, víctima de una estafa telefónica: le vaciaron la cuenta

Si bien fue recién el miércoles 31 de agosto que la actriz irrumpió en sus redes sociales para compartir con su seguidores de instagram un mal momento que pasó, lo cierto es que Leticia Siciliani fue víctima de una estafa telefónica el fin de semana anterior y que la tuvo muy preocupada.

Con la finalidad de alertar y ayudar a otras personas que bien podrían caer como ella en el mismo cuentito, la actriz comenzó su descargo con un post en el que escribió: “El finde me estafaron... Caí en uno de esos robos en los que pensé que jamás iba a caer”.

Mirando a la cámara del celular, Leticia comenzó a explicar: “El sábado yo estaba haciendo trámites con mi tarjeta de crédito y, como en el dorso de la tarjeta no se veía bien el número de teléfono, lo googlee. El primer resultado que me apareció eran dos teléfonos: uno que parecía ser de línea y un 0800 que efectivamente era el de la tarjeta”.

Siguiendo con el supuesto trámite, y sin poder dar con el 0800, la actriz logró comunicarse con el servicio de atención al cliente, pero le dijeron que tenía que resolverlo mediante la aplicación. “Cuando estaba con eso, me llamaron desde el primer número”, siguió.

No lo atendí, pero me mandaron un WhatsApp y me preguntaron cuál era mi inconveniente. Inmediatamente me llamaron por teléfono, me explicaron qué era lo que tenía que hacer para poder obtener mi beneficio”, continuó Siciliani asegurando que ahí empezó a dudar y sospechar.

“Estuve todo el fin de semana sin saber qué hacer, culpándome, sintiéndome responsable de haber sido robada por haber dado los datos. Te sentís violentada, te sentís muy vulnerable y lo peor de todo es que te culpas porque te están robando”, reconoció.

Finalmente, Leticia cerró: “Yo tuve suerte y, si no hubiese sido así, tengo trabajo y tengo un entorno que me podía ayudar a salir adelante, pero sé que a la mayoría de las personas que les roban de esta forma, les quitan su sueldo, sus ahorros de toda la vida, así que tengan cuidado, estén atentos y espero que esta información les sirva”.

Mirá el video, gentileza de TN: