Siete personas quisieron estafar a un hotel de Bariloche por $1,5 millones

Siete turistas tucumanos fueron detenidos en Bariloche luego de abonar una estadía de seis días, en el prestigioso hotel Tunquelén, e intentar cancelar sus gastos utilizando al menos seis tarjetas de crédito que habían sido denunciadas como robadas.

Se trata de una familia integrada por: Isaías Flores, Candela Valdéz, José Eduardo Flores, Lucas Gabriel Flores, Irene Navarro, María Florencia Gamio y Rita Flores, todos oriundos de Tucumán. Serian desocupados a pesar de haber pasado una semana de lujo en Bariloche.

La operación, que fue detectada por los empleados del hotel, cuando durante su estadía realizaron "numerosos consumos". El plan delictivo comenzó el pasado 17 de agosto cuando una mujer, domiciliada en Tucumán, ingresó a una plataforma de reservas online, eligió el establecimiento y confirmó una estadía para siete personas mayores y una menor de tres años, del 20 al 26 de agosto.

Los 7 tucumanos que quisieron realizar la estafa

Sus consumos incluyeron almuerzos, cenas y meriendas y cuando quisieron pagar las tarjetas "fueron rebotando, por lo que se percataron de que se trataba de una estafa. El costo del alojamiento, rondaba el millón de pesos, $ 998.416, que fue abonado con distintas tarjetas de crédito aunque la aplicación de reservas no objetó el trámite. Además, los estafadores no limitaron sus gastos: cenas, almuerzos y meriendas en exceso. Por esos consumos, generaron otra deuda abultada de $423.320.

Los turistas planificaban abandonar el hotel el viernes a las 6 de la mañana, motivo por el que alrededor de las 2 AM se acercaron a la recepción para cancelar esos consumos, eligiendo el mismo modus operandi utilizado para la reserva. Uno de los visitantes entregó varias tarjetas de crédito, aduciendo que pertenecían a los integrantes de su familia, algunos de los cuales no se habían registrado al ingresar al hotel, aunque no fue posible computar el pago ya que los plásticos habían sido denunciados como robados.

Los empleados al darse cuenta de la estafa, los denunciaron ante las autoridades policiales de Bariloche quienes, a su vez, dieron intervención al Ministerio Público Fiscal. El fiscal, ordenó a la Policía que realicen una custodia en el perímetro del hotel y de esa forma lograron detener a los integrantes de la banda antes de que se retiren.

El juez de Garantías de Bariloche, Víctor Gangarrosa, este sábado dio por formulados los cargos por el delito de estafa a las siete personas integrantes de una familia. Además, otorgó cuatro meses para realizar la investigación, un plazo que propuso el fiscal y no tuvo objeción de la defensa. También, se determinó una caución real de 700 mil pesos, 100 mil cada uno, para obtener la libertad y no se solicitó prisión preventiva.

El pago de la caución deberá ser depositado en efectivo y una vez concretado podrán recuperar la libertad. La investigación en curso tiene pruebas y la posibilidad de ser ampliada con la aparición de otros afectados por las maniobras de estafa de esta familia.

El defensor Marcos Cicciarello pidió que se asignen los 200 mil pesos secuestrados a la madre de la menor y otro imputado y que obtengan la libertad en forma inmediata, lo que fue rechazado por el fiscal Tomás Soto por considerar que no se sabe la procedencia de ese dinero.



El juez dispuso que permanezcan alojados donde están actualmente detenidos, y en el caso de las cuatro mujeres en caso de que haya cupo y posibilidad de traslado se las reubique en la comisaría de Dina Huapi.