Echaron a Leticia Brédice de la obra de Luciano Castro

Este lunes en Intrusos, Laura Ubfal tiró una bomba al aire. La periodista reveló que echaron a Leticia Brédice de la obra El divorcio, que protagonizarán Luciana Castro y Natalie Pérez en el verano en Mar del Plata.

"En ese espectáculo estaba Leticia Brédice. Digo estaba porque por el decisión del director, Nelson Valente, y de la producción, le pidieron a Leticia que deje el elenco", anunció la columnista del ciclo de Flor de la V.

"Me dicen que tuvieron problemas internos. Se presentaba a los ensayos y no estaba en su eje. Fue bochornoso", sostuvo.

La periodista recordó que estaban trabajando contrarreloj para poder llegar al estreno. "Ellos se estaban apurando porque quieren ser los primeros en debutar en Mar del Plata. De hecho, ya estaban las fotos para la marquesina. Ahora tienen que cambiar todo", añadió.

Por último, Ubfal indicó a quién convocaron para reemplazar a Brédice. "Quien va a hacer el rol de Leticia es Carla Conte. La convocaron para sumarse al elenco, donde están Pablo Rago, Pérez y Castro", sentenció,

Además se supo que le pidieron a Leticia que deje el elenco porque se presentaron "problemas internos" durante los ensayos del espectáculo.

"Yo no me fui de ningún lado, a mí me echaron. Si entrás en una compañía, el otro no tiene empatía, y el director dice: 'Leticia no quiero que vengas', yo no tengo que seguir", resumió la actriz sobre su conflicto con el director de la obra.

Al ser consultada sobre por qué cree que Valente tomó esa determinación. "Creo que no empatizó conmigo. De hecho, lo llamé y le pregunté si yo había dicho algo que le haya molestado", reveló.

Brédice indicó que aceptó la decisión del director y ahora se enfoca otros proyectos. "Hablo hoy porque esto mañana ya no es tema. Tengo que hacer un clásico griego, que voy a estrenar en el San Martín", sostuvo.