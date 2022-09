Sigue la novela: ahora Icardi filtró chats privados con Wanda

Las idas y vueltas de la relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi parecen no tener fin. Ahora, en un nuevo capítulo de la novela y a tan solo unos días de que la modelo confirmara en sus redes que la pareja había finalizado, el jugador filtró una serie de conversaciones privadas con la madre de sus hijas, en donde la llegó a tildar de “tóxica”.

En los chats difundidos por la estrella argentina en su cuenta de Instagram se pudo observar como su ahora expareja le recriminaba por el cuidado de los chicos. "¿Dónde estás? En vez de dormir con el nene, te vas por ahí”, le planteó Wanda, quien hace unos días publicó que estaba atravesando un “momento muy doloroso” con Icardi.

“Estoy solo, no tengo porque darte explicaciones. Me dejaste vos. ¿Ahora me querés manejar la vida de separado también?", contestó fustigado el futbolista, reciente incorporación del Galatasaray de Turquía. "Sos mentiroso, de casado y de soltero. ¿No me querés decir? Ok. Peor para vos", le retrucó la modelo argentina, a lo que el jugador le respondió con un tajante "¡Que tóxica!”.

En otra de las capturas publicadas por Icardi, también se vieron varias llamadas perdidas de Nara y numerosos mensajes exigiéndole una respuesta inmediata al delantero. “¿Estás? Te estoy llamado. Estoy subiendo al avión, mañana tengo fotos en Uruguay. ¿Me podes responder?", lanzó la empresaria a su excompañero.

Para subir aún más la temperatura, el rosarino etiquetó a Wanda en una de las historias que mostraba las conversaciones, junto con el mensaje “Cuando te la das de soltera, o decís serlo, pero sos re tóxica".

Finalmente, y de manera desconcertante, el jugador publicó una ultima captura de pantalla, en donde se lo ve realizando una videollamada con su expareja. “Te amo toxi @wanda_nara”, añadió el jugador, dejando más dudas que certezas sobre el futuro de la relación.