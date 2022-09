El dolor de Vicuña por la muerte de su papá: "Hoy abrazás a tu nieta"

Benjamín Vicuña compartió una sentida publicación en Instagram por la muerte de su papá, quien estaba internado en Chile desde hacía algunas semanas por una fuerte hemorragia intestinal.

"Gastaste todos los zapatos recorriendo el mundo y hoy el mundo se me hace un nudo y se mete en mi garganta. Un rudo cursi, un vaquero sin caballo, un señor noble y directo. El último de los románticos que dejaron todo por amor, veo que viene de familia", expresó el artista.

"Hoy puedes volver a bailar rock and roll, hoy abrazas a tu madre y a tu nieta, en lo que estoy seguro será una fiesta cósmica. A brillar padre, don Juan Pablo. Elvis has left the building", cerró Vicuña, junto a una foto de su padre.

Yanina Latorre dio la información en LAM, el lunes 15 de agosto y contó: "No se sabe todavía si va a estar en el teatro el fin de semana. Tuvo que viajar de urgencia a Chile, su papá no está bien. Ya estaba enfermo, estaba con respirador, pero ahora empeoró, está intubado. Está con una hemorragia intestinal muy fuerte, lo están tratando de controlar. Así que no se sabe si va a llegar para hacer las funciones en el teatro".

El martes 16 contó que el hombre seguía delicado de salud: "Hay un hermetismo total en Chile, nadie sabe nada. Desde el teatro a Benjamín lo están presionando para volver. Su novia está de vacaciones con la familia en Francia, adelantó el viaje y ella mañana aterriza en Argentina. Si el señor pasa una buena noche, y se estabiliza, Benjamín viene, pero si le pasan un mal parte se queda en Chile y le pide a la novia que lo acompañe".

"El señor sigue intubado, tiene una hemorragia interna, su problema es en los pulmones. Está realmente grave, son horas críticas", había dicho Yanina Latorre, previo al regreso de Benjamín Vicuña a la Argentina