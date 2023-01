Otra vez Ysy A se volvió viral por enojarse con su público

Durante la tarde de ayer se generó un revuelo en las redes sociales por un video de TikTok del trapero Ysy A en un recital en Mar del Plata. En el video que dura 33 segundos, y que ya tiene más de 8 millones de visualizaciones en Twitter, se lo puede observar al cantante muy enojado luego de que un fanático se haya subido al escenario justo en el instante que se activaran las máquinas lanza llamas. Al parar el show, uno de los creadores del Quinto Escalón tiró un mensaje picante al resto del público:

"Si me respetan de verdad, cállense un toquesito ahora que les quiero hablar en serio. Yo dejo la vida y me tomo con mucho respeto y con mucho compromiso mi trabajo de estar acá arriba del escenario. ¡El escenario es para el artista! Si ustedes me aman de verdad, no me pueden faltar el respeto como el boludo que se acaba de subir al escenario, ¿se entiende?. Yo no me subo a la moda de artistas que suben a gente al escenario para hacer los simpáticos y demás. Yo dejo el alma acá, pero este es mi lugar. ¿Se entiende?"

Esta reacción fue debido a la tragedia que pudo haber sido, ya que de milagro el joven no se prendió fuego al subirse al escenario. En su cuenta de Twitter, el artista comentó: "Claro si van a hablar de un video mal recortado una vez más por qué no hablan de la hora y media de pogos sin parar que hicimos una vez mas??".

A lo que se refiere el músico con "una vez más" es debido a la reacción que tuvo hace un mes cuando su público se puso a cantar "El que no salta es un inglés". Esto, ofendió mucho a Ysy A, ya que lo catalogó de "discriminación". Dijo que él era muy patriota, pero que si cantantaban de nuevo esa canción dejaba de tocar. "En mi show no se va a discriminar a nadie por ser de otro país, ¿se entiende?", sentenció al frenar el canto de la gente, que se debía a la fiebre mundialista del momento.

Ysy A se va a estar presentando en febrero en la FIesta de la Confluencia para presentar su nuevo album que salió en noviembre. El artista viene de causar furor en la ciudad, ya que agotó entradas para su recital en Mood Live en tiempo record y debido a la demanda tuvo que pasar el espectáculo al Ruca Che en septiembre del año pasado. Va compartir escenario junto a Duki (quién canceló su último recital en la Fiesta debido a que le tiraron un botellazo) y Lit Killah el 18 de febrero.