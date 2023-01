MasterChef: conocé cómo inscribirte y participar

Telefe confirmó que comenzará con las grabaciones para una nueva temporada de MasterChef Argentina, uno de los programas más exitosos. Y, esta vez, la convocatoria está abierta para cocineros amateurs. Todavía, no fue informada la fecha de lanzamiento, aunque se especula con los meses de mayo o junio.

La producción del programa, adelantó que continuarán formando parte del jurado: Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular. En relación a la conducción, hay diferentes versiones. Se habla de Santiago del Moro y Paula Chaves.

A través de las redes sociales oficiales, el programa indicó que "si la cocina es tu lugar en el mundo, esta puede ser la mejor experiencia de tu vida". "Si sos cocinero o cocinera amateur y tenés 18 años o más, podés brillar en las cocinas más famosas del mundo", agregaron. Por último, se informó que el proceso de inscripción para MasterChef Argentina 2023 debe iniciarse desde la web oficial de Telefe.

En este contexto, tal como ocurrió en Bake Off, no se debe ser cocinero profesional ni tener experiencia en el rubro.También deben grabarse en un video de no más de tres minutos de duración, en los que se lo vea cocinando y contando las razones para participar.