Se filtró un audio que afirma que Coti volvería a GH: “El rating bajó mucho”

En las últimas horas se filtró un escandaloso audio que probaría que Coti volvería a Gran Hermano: “Vino enloquecida”. Todo surge por una charla que tuvo Javier Romero, el papá de Constanza, con un periodista que dejó entrever que su hija podría tener su regreso triunfal a la casa de Gran Hermano 2022. .

La correntina de 20 años jugó desde el primer día con el claro objetivo en mente de coronarse campeona de la nueva edición del certamen. Sin embargo, pese a sus grandes estrategias y conspiraciones contra las otras mujeres de la casa, en complicidad con Alexis “Conejo” Quiroga, Coti terminó siendo eliminada por el público con más del 67% de los votos. Los televidentes no le perdonaron la “traición” a Julieta Poggio y Daniela Celis.

Según En diálogo con un medio de su Corrientes natal, Javier Romero anticipó la primicia bomba. “No es ‘si se da, se da o si no, no’. Me gustaría que siga afuera pero me dijo la productora cuando salió que el rating bajó mucho en Gran Hermano después de ella”, se lo escucha decir.

Y agregó que "desde la producción del popular reality deslizaron que hay grandes posibilidades de que la rubia de 20 años haga su regreso triunfal a la mansión. No esta semana pero la próxima verán qué pasa en la casa. Le dijeron que esté atenta porque puede pasar cualquier cosa. Y ella vino enloquecida porque quiere entrar de vuelta”, confesó Romero.