Dalma Maradona impidió que Diego tuviera un romance con Salma Hayek

En una entrevista Dalma Maradona compartió una divertida historia que involucró a Diego Maradona en una fiesta en el Festival de Cannes y un romance frustrado.

La actriz dio detalles de la historia que se remonta al año 2008, durante cuando Maradona se encontraba en una gran etapa con “La Noche del Diez”. En ese momento, el astro le pidió a su hija hacer un viaje en conjunto y el destino fue el prestigioso festival francés, lugar en donde coincidió con nada menos que Salma Hayek.

"Estábamos allí cuando llegan Javier Bardem y Salma Hayek. En aquella época ya quería ser actriz y me puse a hablar con Javier. Al girarme vi a mi padre bailando con Salma de lo lindo", comentó Dalma, introduciendo a una divertida secuencia de eventos que surgió luego.

Los celos de Dalma la llevaron a tomar una decisión inesperada. Viendo a su padre disfrutando de la compañía de la bella actriz mexicana, decidió intervenir y poner fin a la velada romántica. "Era suficiente", dijo la actriz y acto seguido reveló la frase que le lanzo al Diez: "Papá, me voy. No me vas a dejar ir sola hasta el hotel", y lo tomó del brazo para llevárselo.

