VIDEO: Flor de la V habló tras los supuestos chats con Fede

Florencia se tomó unos minutos durante la emisión de Intrusos por América TV, para manifestar su malestar con la filtración de los chats falsos. "Yo voy a hablar de este tema porque la verdad es que estuve pensando y tengo un sabor amargo", introdujo.

"¿Por qué tengo un sabor amargo? Porque hay algo que sucede hace muchos años, en el espectáculo puntualmente, que tiene que ver con la violencia que vivimos las identidades trans. Y, en este caso, yo quiero hacer foco en eso. Cuando señalan que Fede habría tenido una relación con una mujer trans, lo dicen desde un lugar de prejuicio", expresó.

Y siguió: "Desde que yo debuté no un hubo un día que no se hayan metido con mi sexualidad, con mi genitales. Se han burlado, han bastardeado, disfrutaban hiriéndome". Luego, sin dar nombres, pero dando a entender que se estaría refiriendo a Jorge Rial, recordó: "En este mismo estudio, con una pantalla, me ponían en cámara lenta, enfocando con un zoom mis genitales, burlándose de mi identidad travesti, haciéndome sentir vergüenza por lo que yo era".

"Siempre el foco estaba en la genitalidad de una travesti, en este caso mía. No saben cómo lloré, cómo sufrí, durante los dos primeros años de maternidad, porque no paraban de herirme. ¿Con qué? Con mi identidad travesti. Con mi genitalidad. Llegué a sentir vergüenza de mi identidad. Vergüenza de ser porque crearon estas cosas falsas para seguir atacando mi identidad", dijo.

Con firmeza, mirando a cámara, Florencia continuó: "Después de haber leído estas cosas falsas, que las crearon con la idea de seguir estigmatizando nuestra identidad. Ahora hay mucha gente del otro lado que están en este despertar, que no tengan vergüenza, nunca más, no les voy a dar ese poder, no tenemos nada malo".

Por último, aparentemente dirigiéndose nuevamente a Rial, cerró: "Soy una travesti orgullosa de mi cuerpo y me amo con todo mi ser, años me llevó decirlo. A vos que mofaste de burlarte de mi, no te da la cara, no les da la cara. Ninguno de los conductores que pasaron por acá les da la cara".