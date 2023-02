El fuerte descargo del ex de Romina contra la producción de GH

“Impotente a esta campaña sucia que están haciendo todos contra Romina, pero no del juego o del reality sino de su vida personal", inicia la carta que compartió Walter Festa, el ex de Romina. Si bien el comunicado no fue de su autoría, el ex intendente de Moreno indicó que se unía a su difusión "porque es así".

En los últimas días, quien era diputada kirchnerista sufrió una ola de críticas del público seguidor del reality, quien señaló que es "gordofóbica", "envidiosa" y "mala leche", entre otros descalificativos. Desde el club de Fans de la ahora jugadora más veterana de la casa, señalaron que esperan que "cuando ella salga pueda tomar cartas en el asunto y hundirlos como la m... que son, comenzando por Kuarzo", la agencia de entretenimiento encargada de proteger la imagen de la participante.

En relación a esto, desde la salida de Alfa de la casa, las críticas se volcaron sobre Romina por tener comentarios "fuera de lugar" los mismos que se le reprochaban a Walter. Estos fueron plasmados y transmitidos en tapes reiteradas veces por la producción durante las emisiones del programa y difundido en redes. Por ello, los seguidores de la ex diputada señalan que el compilado de videos es "una campaña sucia", entre otras cosas, por motivos políticos. "Una locura ensañarse así con alguien que no conocen y sobre todo que no se puede defender aún", agregaron.

Poco queda para que el programa de entretenimiento más visto de Argentina llegué a su fin, estimado para la segunda semana de marzo con un gran cierre en el Teatro Gran Rex. En un principio, Romina se había posicionado como candidata a vencer en la competencia, pero ahora deberá luchar por el premio contra el resto de los jugadores en carrera: Julieta, Camila, Marcos, Nacho y la Tora.