El duro momento de Caramelito:“ Él tomó la decisión de separarnos"

Fue la propia Cecilia "Caramelito" Carrizo, quién confirmó su separación y, debido a los rumores que circularon en el medio, contó la verdad y dio detalles de la situación que atravesó para llegar a la ruptura definitiva de su matrimonio.

Si bien se corrió la voz de que el fin del amor con Damián Giorgiutti, fue producto del desgaste de la pareja por diversas situaciones, entre ellas el momento que atravesó la actriz por la muerte de su hermano, el músico, Martín Carrizo. Ella habló con total sinceridad de su separación.

En una nota con ‘Nosotros a la Mañana’, Cecilia expuso sin filtro los motivos de su separación y cómo transita la misma.

"Yo no fui la que tomó la decisión en este caso, la tomó él. No era lo que yo quería ni lo que esperaba, pero entiendo que era lo que él necesitaba y es respetable. No puedo decir que se terminó el amor, quizás no bastaba para seguir... pero la verdad es que yo quiero que sea feliz", manifestó

"De verdad, duele y duele muchísimo saber que no te quieren más... yo no la vi venir, porque si bien sabía que había algo que había que trabajar y me imaginaba que podíamos arreglarlo juntos, pero me equivoqué".

Los panelistas del ciclo le consultaron si todo lo que sucedió con respecto a la enfermedad de su hermano y lo doloroso del proceso, influyó para llegar al fin del matrimonio, a lo que respondió: "Damián me acompañó muchísimo en ese tiempo... como siempre, bah. Tanto a mí como a mi hermano y a mis papás, él lo sufrió mucho también porque lo quería a mi hermano".

La actriz concluyó muy reflexiva y agregó que si bien está dolorida y sufre la separación, mantiene un buen vínculo con su, ahora, expareja: "No tengo nada para reprocharle a él y creo que por eso me duele más. Quizás si hubiera enojo, me salvaría del dolor, pero no es el caso... No puedo tirarle basura, sería injusto. Quizás sentía que lo conocía muchísimo, pero hay un universo en el corazón de las personas que a veces, es inaccesible. Yo estaba viviendo otra película realmente".