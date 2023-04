Filtran polémico chat de Cristian Castro con modelo: "Vení sola"

El reconocido cantante mexicano Cristian Castro fue escrachado en redes sociales por Rocío Galera tras intentar seducirla para realizar un videoclip y tener un encuentro más “íntimo”.

Rocío primero compartió las capturas de pantalla y después una grabación con los audios de Whatsapp del cantante.

“Para hacer el video que necesito hay que transmitirle al público que tenemos que demostrar que hay piel y química, me gustaría que vengas sola así tenemos algo más íntimo”, le solicitó el artista claramente ofreciéndole sexo a cambio de la aparición en uno de sus videos.

"Me gustaría que vengas sola, así tenemos algo más íntimo”, escribió Castro. Galera le contestó que también, pero que no quería ir sola. Y el artista mexicano agregó: “Te soy sincero, me encantas, por eso quiero algo más para que no quede sobreactuado”.