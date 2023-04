La China estalló por los rumores de su romance con Trueno

La China Suárez estalló contra los fans que aseguraron que su relación con Rusherking terminó por una infidelidad con Trueno: “No lo conozco a Trueno, chicos. No lo vi en mi vida. No hablé en mi vida”, lanzó la actriz a través de su cuenta de Instagram este viernes. Es que los rumores habían crecido a raíz de la ruptura reciente de la pareja y un supuesto mensaje de la China para el ex de Nicki Nicole. Además, las versiones tomaron fuerza luego de que se conoció que Eugenia Suarez y Nicki Nickole dejaron de seguir en redes, al igual que Rusherking y Trueno.

“A veces, no puedo creer cómo sacan conjeturas por un emoji que encima es un relámpago, que yo sepa”, descargó la China. Sobre esto, sus seguidores habían relacionado una foto suya publicada con un emoji de un trueno al joven rapero. Consultada por su relación con Rusherking, la actriz insistió: “No me peleé, me separé”. Y agregó: “Sí, claro que sigo enamorada, no se te va el amor de un día para el otro”,

La ruptura con Rusherking de la China se dio a principios de abril, días después de que habían anunciado una canción juntos. La confirmación la dio ella a través de un profundo post en redes: “Que una relación por la que apostaba todo no funcione, es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer, es triste”, escribió.

Por su parte, Rusherking en su cuenta de Instagram expresó: “Quería contarles que con Euge no estamos más juntos, y quería contárselos porque se que hay muchos que se preocuparon. Sepan que nos queremos y quisimos mucho y que ninguno de los dos lastimó al otro, no se crean las boludeces que dicen por ahí... Euge es de las personas más buenas y sinceras que conocí en mi vida. Gracias por preocuparse”.