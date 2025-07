La historia de amor entre John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette, marcada por su trágico final en un accidente aéreo en julio de 1999, será el eje central de la primera temporada de American Love Story. La serie está a cargo del reconocido productor y guionista Ryan Murphy, famoso por sus éxitos como American Horror Story y Dahmer.

Sin embargo, este proyecto no ha sido bien recibido por Jack Schlossberg, nieto de John F. Kennedy y Jacqueline Kennedy Onassis, y sobrino de JFK Jr., quien ha expresado públicamente su rechazo y ha iniciado una disputa con Murphy.

El mes pasado, Schlossberg, de 32 años, utilizó su cuenta de Instagram para denunciar que Murphy se está "aprovechando" de la vida de su tío de una forma que consideró "grotesca". En un video publicado en sus stories, aclaró: “Para aquellos que se preguntan si alguna vez consultaron a su familia, o si tiene algo que ver con los nuevos programas que se están haciendo sobre él, la respuesta es no". Además, agregó: “El derecho a la privacidad, que incluye la capacidad de controlar su propio nombre e imagen, no sobrevive a la muerte en el Estado de Nueva York" y lamentó que “se le considera una figura pública, por lo que no hay mucho que podamos hacer”.

Ante estas declaraciones, Murphy respondió en el podcast This Is Gavin Newsom calificando la reacción de Schlossberg como una "extraña decisión al enfadarse por un pariente que realmente no recuerda". Esta afirmación avivó aún más la controversia, y el joven no dudó en responder con un mensaje contundente en Instagram, acusando al productor de lucrar con la historia familiar sin aportar nada a las causas que respaldó JFK Jr. ni a su legado de servicio público.

Schlossberg recordó con emotividad algunos momentos vividos junto a su tío, a pesar de su corta edad cuando este falleció: “Mis primeros recuerdos son de John llamándome Jackolatern y el nudista, recogiéndome de la escuela, su Pontiac convertible”. También evocó su rol en la boda y el funeral, y anécdotas como aquella en la que JFK Jr. quedó fuera del auto y pidió prestado un palo de golf para recuperar las llaves tras romper la ventana. Su publicación finalizó con una ironía: “¡También es extraño que el actor que interpreta al hombre vivo más sexy esté hinchado!”, en alusión a que su tío fue elegido por la revista People como el hombre vivo más sexy en 1988.

El elenco de la serie incluye a Paul Kelly en el papel de JFK Jr., Sarah Pidgeon como Carolyn Bessette y Naomi Watts en la piel de Jacqueline Kennedy Onassis. La producción está basada en el libro Once Upon a Time: The Captivating Life of Carolyn Bessette-Kennedy y se está filmando en Nueva York, con un estreno previsto para febrero de 2026.

Ryan Murphy definió el proyecto como “una historia de amor. No es un desprecio. Es una historia sobre la juventud a la que se abandona demasiado pronto y el idealismo, cosas que necesitamos más en política”. Mientras tanto, la polémica entre el productor y la familia Kennedy sigue generando debate sobre los límites del homenaje televisivo y el respeto hacia la intimidad de figuras públicas fallecidas.