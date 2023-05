Fotos: los looks más icónicos de Tina Turner

Cada show y presentación de Tina Turner, quien murió este miércoles a los 83 años, fueron únicos. Su energía caracterizaba cada presentación y, por supuesto, su admirable talento. No obstante, otra característica no podía dejarse de lado y se trata de cada look que utilizó arriba de un escenario.

He aquí un repaso de los looks más destacados y comentados:

Tina Turner comenzó su carrera con una tendencia que usó durante cinco décadas más: mucho, mucho brillo.

En 1969 encontró su estilo característico: vestidos con flecos escalonados con el dobladillo más corto posible.

A medida que encabezó las listas de éxitos, los dobladillos de la cantante se hicieron cada vez más cortos y las impactantes aberturas fueron idea suya.

Antes de que los "vestidos desnudos" se convirtieran en estándar en la alfombra roja, Tina marcaba la tendencia, usando vestidos desnudos escotados, transparentes y recortados en el escenario.

Las piernas de Tina eran legendarias y se lucieron gracias a atuendos como este body rojo hecho jirones.

Bob Mackie creó este traje memorable en 1978 que, según dijo, "brillaba como dinamita" para su actuación en un club nocturno. "Hicimos esta gran pieza de plumas en la espalda que va sobre sus hombros para su entrada", dijo Mackie.

Chaqueta de mezclilla adornada, medias de red y el pelo altísimo, en el año 1985.