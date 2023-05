Fernanda Callejon y Ricky Diotto hablaron de su separación

La separación de María Fernanda Callejón y Ricardo Ricky Diotto se convirtió en todo un escándalo mediático, tras la viralización de supuestos chats privados que el músico habría tenido con otra mujer mientras aun estaba casado. Pero, la actriz dio una entrevista detallando todos sus conflictos previos antes de que estalle todo en televisión y -por supuesto- Diotto salió a responder .

“Hice lo posible por salvar mi matrimonio", comentó Callejón al programa Teleshow. Así, agregó que hasta propuso "herramientas de todo tipo, incluso la terapia de pareja". En este sentido, aclaró que “ha sido un tránsito muy complicado: yo nunca imaginé divorciarme de Ricky".

Callejón explicó que separarse fue de las decisiones más difíciles que tomó: "Hasta creí que me sería imposible por el gran peso de la culpa que me significaba quebrar un proyecto familiar". Y agregó que lo del chat filtrado "no fue el detonante, pero ayudó a tomar la decisión".

La actriz narró las sensaciones que venía acumulando previo a ver las supuestas conversaciones que tenía su pareja con otra mujer: " Sentía que mi palabra no pesaba. Que mis decisiones no pesaban. Que mi economía no pesaba. Que mi profesión no pesaba. O sea, yo era la nada”. Callejón enfatizó que muchas veces le tocó escuchar "vos sin mí no sos nada" por parte de su ahora ex pareja: "Y oírla, no te digo en situaciones álgidas ni críticas sino en discusiones que pudieran parecer normales, es letal”.

Por parte de Diotto, desde su cuenta de Instagram subió dos historias hablando de lo que dijo su ex: "No le encuentro la palabra para decir qué es lo que siente uno después de tantos años de haber estado al lado de alguien, de haber dato todo por una familia, por una hija, por una compañera”.

El músico dijo que no comprende los motivos por los que dijo eso: "Será una manera de hacer catarsis”. Y, por último, concluyó: "Yo soy una persona de bien, y durante toda mi vida fui por la línea del bien, de hacer las cosas como se deben. Así que yo no voy a permitir que se hable así de mí”.