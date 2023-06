¿Marixa Balli, candidata a Jefa de Gobierno porteño?

Si algo le faltaba a Marixa Balli era incursionar en política. Después de años de trabajar en el medio como cantante, bailarina, vedette y panelista y tras desarrollar una muy exitosa faceta comercial, le hicieron la propuesta de lanzarse como candidata a Jefa de Gobierno porteño.

Según contó en LAM, la idea no le desagrada en lo más mínimo aunque todavía tiene mucho para analizar. "La verdad es que lo quiero charlar bien con mi abogado... creo que no estoy preparada. Yo soy solamente quiero, lo que cualquier persona con dos dedos de frente quiere: que la gente esté bien".

Pero esta no es la primera vez que Marixa es tentada para hacer política. La morocha contó que desde que salió hace unos años a defender a los puesteros de la feria de La Salada, donde ella tenía un local, empezó a recibir ofertas de distintos partidos. "Esa vez, entre los casi 60000 puestos y la única que salió a dar la cara y poner el pechito, fui yo. También la única que se comió tremenda investigación", agregó.

Luego, reflexionó: "A mi me gusta el tema de la política. No soy demasiado política pero he transitado, he caminado la calle, conozco todo. La realidad. Creo que un candidato, más que estar muy preparado, con mucho librito, debe tener el taquito gastado para asumir semejante responsabilidad". Veremos qué pasa.