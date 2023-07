Repudiable video del abuso que sufrió Flor Moyano en El Hotel de los famosos

Flor Moyano revivió el lamentable episodio de abuso que sufrió en el programa "El hotel de los famosos" con Juan Martino y en "El diario de Mariana" emitieron un video de prueba que aporta en la causa.

A pesar de que el caso está en suspenso, la influencer sigue luchando por la denuncia de abuso contra el hermano de Majo Martino, que está catalogada en la Justicia como abuso sexual con acceso carnal.

Durante las imágenes se puede ver una situación cotidiana en El hotel de los famosos, donde Juan se muestra ofendido cuando Flor Moyano le reclama que lo sucedido entre ellos había sido parte de la coacción. "No es tan grave", "estás exagerando la situación", fueron algunas de las frases que el mediático le decía a ella para invertir su culpa.

El testimonio de Flor Moyano tras el video

Visiblemente conmovida, Flor Moyano contó cómo vive esta tremenda situación, donde recalcó que sigue cruzándose con Juan en lugares públicos. "Me siento en riesgo todo el tiempo. Hay una perimetral. Me siento muy vulnerada. Mi no siempre estuvo", dijo sobre la causa que inició contra él.

En las imágenes se ve claramente cómo Juan Martin intenta persuadir a Flor de mantener relaciones, a pesar de las negativas de ella. "Tenía el sentimiento que estaba pasando algo malo. Tenía mi estructura tan debilitada que no podía reaccionar. Tenía tanto miedo de él. Yo me sentía observada por las cámaras, que tampoco ser yo al ciento por ciento".