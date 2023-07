Mónica Farro: lista para ganar el Bailando 2023

Mónica Farro estuvo en comunicación con el programa Tardes de Primera por la pantalla de 24/7 Canal de noticias, dando detalles de todos los revuelos mediáticos recientes. La vedette, fiel a su estilo, no tuvo reparos en hablar sobre el juicio que le inició a Morena Rial, sus conflictos del pasado con Sol Pérez, la revista en encabeza en Calle Corrientes, "Tango y Burlesque", la polémica con Aníbal Lotoki y su próxima participación en el Bailando 2023

Sobre su equipo su equipo para el certamen conducido por Marcelo Tinelli, nos adelantó: "mi bailarín es Nacho Gonatta y la coach es Verónica Pachero, ayer ya nos encontramos más desde lo físico y "estuvo interesante" pero ya con ganas de arrancar..."

"Después de tanto tiempo hay mucha historia para contar ahí, mi regreso al bailando va a ser movilizante, el primer año en realidad yo hice 2008 y 2011 yo como figura 2009-2010 hice muchos reemplazos, también la casa de Gran cuñado, reemplazos de todo los ritmos, Caño, Aqua dance, de Adagio, allá iba farro, ahora yo voy hasta el final o sea yo voy a ganar..." sentenció.

SOBRE EL ROBO EN LAM Y EL JUICIO A MORENA RIAL

Mónica le inicia acciones legales a Morena Rial, esto nos dijo: "Yo realmente cuando sucedió, yo me di cuenta que me faltaban las cosas, mí la tarjeta, me faltaba el plástico y que con esa tarjeta hicieron cuatro compras, yo hice una denuncia por extravío porque obviamente, más allá de saber quién me había robado, lugar, día y horario, yo no puedo decir nada porque yo no la vi, no hay cámaras en el camarín pero hace poquito una de las de las amigas de las que fue con la invitada denunció que fue ella, se hizo cargo ella y dijo pero pero no fui sola" argumentó.

"...después tuvo declaraciones absolutamente desafortunadas y yo ahora estoy en un juicio, que arranca en agosto creo que ahí es la primera mediación por el insulto que ella tuvo para conmigo y bueno yo voy por ese lado, el tema del robo yo creo que se tiene que encargar la justicia, lo mío ya va por otro lado, por mi nombre por mi honor y porque es el cuarto juicio que hago por estas cosas y ya gané tres seguramente gana este cuarto viene con todo.."

También recordamos un episodio similar que sucedió en 2020 con el ataque de Sol Pérez contra Mónica, uno de los juicios que ganó por calumnias e injurias, También nos contó que Miguel Angel Cerutti se bajó de la obra Tango y Burlesque: la revista, al parecer nos dio a entender que no fue en buenos términos, y sus delaraciones sobre Anibal Lotocki.

