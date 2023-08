Le dieron el alta a Charly García

A través de su cuenta de Instagram, y con una sonrisa aliviadora, Charly García le comunicó a sus fans que fue dado de alta. El músico de 71 años había quedado internado el pasado sábado tras haber ido a realizarse estudios.

Si bien todo su entorno había salido a aclarar que se encontraba fuera de peligro, una gran preocupación había surgido entre los amantes de su música después de que salió a la luz que se encontraba internado en el Instituto de Diagnóstico y Tratamiento de la ciudad de Buenos Aires. Incluso, fue tendencia durante largas horas el pasado 12 de agosto en Twitter.

Pero, gracias a las redes sociales, el músico le dijo say no more a la inquietud: "Ya en casa! Gracias a todos por preocuparse. SNM".

Más allá de sus comunes problemas de salud debido a su edad, hace unos meses versiones periodísticas habían levantado una alarma sobre su estado de salud. Incluso, también habían asegurado que estaba internado. Pero, tanto Mecha (su novia) como Rosario Ortega negaron las sospechas al afirmar que el músico estaba haciendo otra de sus pasiones: mirar películas.