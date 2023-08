Qué dijo el ex de Fátima al confirmarse el romance con Milei

Después de que se diera a conocer el inesperado romance entre Fátima Florez y Javier Milei, en 'LAM' por América TV, revelaron cómo fue la reacción de Norberto Marcos, expareja de la comediante

"¿Y Norberto cómo se enteró de todo esto?”, fue la pregunta con la que Ángel comenzó a describir el chat que mantuvo con la imitadora. “Me dijo: 'se lo conté yo, porque ya lo habíamos habilitado a la prensa, en este caso a Marina, elegimos a Marina, porque es una periodista seria, está bueno que salga en lo de Jorge Lanata, obviamente antes se lo avisé a mi exmarido, con tiempo anticipado'", sostuvo el conductor.

"Se acaba de enterar hace poco, no es que lo sabe hace mucho", arrojó Yanina Latorre. "Cuando estuvo acá llorando por Norberto ya estaba con Milei. Y hace 45 días estuvo acá, el 15 de julio", indicó el conductor. "¿No habrá sido después?", indagó Calabró que estaba en un móvil con el ciclo. "Querida, esto viene desde diciembre", aseguró Yanina.

Por otro lado, la angelita invitada, Marcela Baños, sumó: "No se olviden de que cuando a él lo llamaban por teléfono para hacerle alguna nota en un programa, se ponía a llorar".

Y Marina acotó: "Me contaron que hoy la pasó muy mal Norberto. Lo habrá llamado todo el mundo".

Norberto sigue enamorado, ese es el problema

Para cerrar, Calabró brindó una información vital donde dejó entrever que Norberto aún esperaba una reconciliación con Fátima. "Me parece, por lo que sé, por lo que me llega del círculo más íntimo de él, que él todavía apostaba a una posible vuelta. De hecho, si se fijan en la foto del WhatsApp, este detalle me lo marcó Dani Ambrosino, tiene una foto de Fátima, tiene la silueta de Fátima".