Valeria Lynch durísima contra Patricia Sosa

Valeria Lynch y Patricia Sosa son de las cantantes más icónicas de nuestro país, sus letras y sus voces, trascienden décadas y momentos de la historia. Ellas eran muy amigas, pero eso hace tiempo que quedo en el pasado y ahora las dos se dedican algunas chicanas.

La intérprete de "Me Das Cada Día Más" visitó el piso de América para participar del ciclo de entrevistas "Al Dente" que lo conduce Fernando Dente. El programa empezó tranquilo, Lynch habló sobre su trayectoria y contó algunas anécdotas sobre su vida, pero cuando fue momento de hablar sobre Patricia Sosa fue muy tajante.

Valeria Lynch fue muy picante sobre su relación con Patricia Sosa

Fer Dente eligió una pregunta al azar: "¿Harías un cover de... Me da vergüenza... de Patricia Sosa?". "Ehhh ¿Cómo un cover?", fue la reacción inmediata de la cantante. "No, prefiero eso no", dijo automáticamente la invitada. "Para mí eso es fin: no me enojó, me dolió", siguió la cantautora.

Valeria Lynch siguió hablando sobre la relación de amistad que se rompió con Patricia Sosa. "Que Patricia Sosa siga vendiendo entradas hablando de mí. La relación con ella tiene la persiana baja. No me enojé. Sabés lo que tienen que hacer para que me enoje, ella no me hizo tanto, pero me dolió mucho", dijo muy tajante.