Aseguran que Valeria Lynch echó de su casa a su hijastra

Valeria Lynch mantuvo una relación de 13 años con Cau Bornes. Luego de su separación en el 2019, la cantante decidió que la hija de él, Tais Bornes, se quedara a vivir con ella. Este gesto tan noble tuvo una buena repercusión entre ambas, ya que Tais siempre la consideró su mamá. Pero hace pocas horas, dieron a conocer una noticia que llamó la atención.

"Desde que Lynch se puso de novia con el músico Mariano Martínez -ex guitarrista de Ataque 77-, la cosa entre ellos empeoró. Tais y Mariano, no se llevan bien", contaron en Socios del Espectáculo. "Tais estaba angustiada, me dicen que dijo 'por culpa del novio perdí a mí mamá", reveló Nancy Duré.

"Me mandaron un audio donde dice textual, que Valeria la echó, pero que incluso podría haber sido Martínez el que la sacó de la casa", agregó Duré.

Cuando falleció la madre de Tais, Valeria Lynch la crió como si fuera su hija . De hecho, Santiago y Federico Caballero, los hijos más grandes de Lynch, la consideran su hermana.

Tiempo atrás, Valeria declaró que iba a ayudar a Tais para que se independizara. "Tais va a cumplir 21 años y vive conmigo. Pero ya está teniendo su independencia y yo la estoy incitando a que la tenga pero no en el sentido de decirle 'andate, quiero que te vayas', porque mi casa va a estar siempre abierta para ella, para mis hijos y para todos", había dicho.