El Kun Agüero anunció que se separó: "Estoy más solo que nunca"

El Kun Agüero está caracterizado como de los pocos ex futbolistas que tienen un constante trato con sus fanes mediante sus redes sociales. Especialmente en Twitter, donde a la vista de todos le responde a sus seguidores preguntas de cualquier tópico. En esta ocasión, un simple chiste derivó en que el ahora streamer revelara su separación con Sofía Calzetti.

"Cómo andan? Pronto tengo noticias", publicó Agüero desde su cuenta. Un usuario le respondió "Ojo, están pasando cosas" y el Kun aclaró que se trata de algo personal y no con respecto a su equipo en el torneo de Ibai. "Te me casás", retrucó otro seguidor, entonces el ex integrante de la Selección Argentina aprovechó la situación y aclaró su reciente ruptura :

Jeee no , estoy más solo que nunca así que x ahora nada . https://t.co/2EkJea9uUH — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) August 5, 2023

"Estoy más solo que nunca", sostuvo. A fines del mes pasado, un revuelo se generó tras que se diera a conocer que la pareja no se seguía más en Instagram. Agüero aclaró que era mentira y que con su novia estaba "todo ok". Pero, a los pocos días, terminó confirmando lo que en principio se sospechaba.