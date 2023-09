Tomás Holder hizo echar a su coach y este lo destrozó

Tomás Holder fue uno de los primeros participantes en debutar en la pista del 'Bailando' pero su puntaje no fue bueno. El jurado lo destrozó y criticó muchas cosas de su coreografía junto a Agostina Caute. Visiblemente molesto por haber obtenido uno de los peores puntajes del certamen, el ex hermanito tomó una drástica decisión que hizo saltar todo por los aires.

Fue Ángel De Brito quien reveló que Holder hizo echar a su coach, Davo Fredes: "Expulsado el coach de #Holder tras su primera gala #LAM". Y luego lo confirmaron en DDM, en vivo.

Davo Fredes hizo un extenso descargo en su cuenta de Instagram, apuntando contra el joven rosarino: "No soy de hacer esto porque nunca me manejé así pero hoy, sorpresivamente, de la nada y sin previa advertencia, me llamaron de la producción para comunicarme que estoy desvinculado de mi trabajo en el 'Bailando 2023' por pedido de Tomás Holder, ya que al parecer no le gustó la coreografía donde obtuvo 5 de puntaje, como si dependiera absolutamente de mi evaluación"

"No me dieron más argumentos ni nunca me preguntaron y escucharon mi parte. Años de carrera en Chile y Argentina, donde trabajé mucho y desde cero, para construir lo que hoy soy. Años formando bailarines y enseñándoles desde el amor por lo que hacemos y el respeto, que todo se logra trabajando duro y siendo buenas personas", reflexionó Fredes.

Y aniquiló a Holder: "Para que venga un 'famoso' sin ninguna experiencia artística, en un mes, a juzgar lo que hago y que en televisión digan 'tiene razón, Davo no entendió el programa', sin averiguar lo que realmente pasó o consultar mi versión. Si les cuento todo lo que tuve que entender y bancar para que todo fluya, se sorprenderían".

"Conocí hermosos coreógrafos colegas que me apoyan y que también laburan hace años para estar donde están, productores que en todo este proceso me apoyaron y empatizaron con todo lo que pasó hoy, periodistas que más allá de su trabajo, también empatizaron con la situación. Gracias Lolo y Euge por la invitación. Hice todo lo mejor que pude con mucho profesionalismo y amor. Solo quiero que sepan que estoy muy seguro de lo que soy como profesional y que esto no me define como artista", finalizó el coach.

TOMÁS HOLDER SE REFIRIÓ A LOS DICHOS DE SU COACH

Minutos después del descargo de Davo, Holder hizo su propio descargo a través de sus Stories con una foto y un video: "¿Qué onda, gente? Quería hacerles este videito para contarles lo que muchos me vienen diciendo y preguntando, '¿qué pasó con tu coach, Davo?'. Con mi bailarina decidimos buscar un coach en otra parte, más que nada porque no nos veníamos entendiendo con Davo".

"Sentíamos que no estábamos progresando en nada. Estamos a días de bailar de vuelta y no teníamos la coreo hecha. Pero esto no habla solamente de Davo, sino también como grupo, no estábamos funcionando. Entonces, decidimos como en el fútbol, 'cambio de técnico' y ver si podemos progresar", explicó el influencer.