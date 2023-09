El mensaje de Maru Botana a 15 años de la muerte de su hijo Facundo

Maru Botana le rindió homenaje a su hijo Facundo, que murió en septiembre de 2008 con seis meses de vida por muerte súbita. La cocinera compartió unas emotivas palabras en sus redes sociales tras cumplirse quince años se partida.

Maru es madre de ocho hijos a los que llamó Agustín, Lucía, Matías, Sofía, Santiago, Facundo, Juan Ignacio e Inés. Se casó con el ingeniero agrónomo Bernardo Solá hace más de quince años.

Además, relató como vivió ese momento, donde también la conductora se sintió identificada tras la partida de hija Blanca Vicuña cuando tenía 6 años.

El emotivo posteo de Maru Botana

A quince años de la muerte de su hijo, Maru Botana expresó: “Facu, en este día comienzo a revivir aquella madrugada que te fuiste. Los años pasan y vas evolucionando en mi vida. Siempre me gusta estar en familia en este día y compartir algo que nos gusta a todos”, comenzó escribiendo la cocinera adjunto a una foto de la mano de su hijo.

Luego, siguió: “Es un día que me desconecta en todo sentido, un día en el que agradezco haber seguido, un día en el que me impresiona lo que nos proyectamos y crecimos. Días como hoy son los que me llena la cabeza de preguntas y no encuentro aún la respuesta. Y esa es la explicación, tanto amor!! El amor es el que nos hizo fuerte…”

“Vos estás conmigo Facu y con todos nosotros. Tu paso fue rápido pero tú huella enorme. Te amo Facu y te abrazo una y otra vez. Hoy en la montaña te siento cerca, y me hace bien".

"En esos sueños que tengo, sueño con volverte abrazar y besa. Y alguna vez será”, finalizó Maru Botana en su emotivo posteo.