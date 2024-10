Roque Narvaja llega a la ciudad de Neuquén: “El público neuquino es maravilloso”

Mañana jueves desde las 21 se podrán volver a escuchar los éxitos de Roque Narvaja en el Casino Magic de Neuquén. El compositor de “El extraño del pelo largo”, habló con Canal 24/7 sobre las expectativas con su visita a la región.

“Me encanta subirme al escenario, por eso voy a Neuquén a cantarle a la gente que tantas veces me recibió y decirle que todavía podemos confiar en la esperanza”, expresó.

El artista anticipó que en esta presentación lo acompaña Gabriel Fernández en batería, Héctor Grasso en bajo, Marcelo Montesano en teclados y en guitarra David Cáceres. El evento

El show será en el Casino Magic. Foto: (Gentileza)

“El público neuquino es maravillo, yo siento que me quieren, me lo dicen y lo demuestran. Me han pasado cosas inimaginables y la gente es la que produce todo esto”, destacó.

Para acceder a este evento realizado por Fedorco Producciones, podés comprar tus entradas accediendo a este link.

Mirá la entrevista completa de Roque Narvaja con Canal 24/7:

La trayectoria de Roque Narvaja

Roque Narvaja nació en la ciudad de Córdoba, Argentina. En la escuela secundaria formó y dirigió grupos de música que serían los precursores de su banda icónica "La Joven Guardia".

Si bien había compuesto canciones antes “El extraño del pelo largo" de su autoría, le abriría las puertas del éxito para siempre.

Después siguieron muchas más: “La reina de la canción”, “Soy igual a los demás”, “Comprador de amaneceres”.

A partir de allí Narvaja encara una carrera musical como solista desde otro ángulo, enfocándose en la problemática social, con discos celebrados como “Octubre (mes de cambios)" y "Chimango" con su exitoso "Para Victoria".