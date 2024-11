La Pistarini rompió el silencio y habló sobre su cruce con Dillom: "Nunca van a poder quebrarme la moral"

Luego que en las redes sociales se viralizara el cruce entre el rapero Dillom y un usuario de "X" conocido como "La Pistarini", el "tuitero libertario" (por sus numerosas publicaciones en apoyo a Javier Milei) rompió el silencio y aseguró que no se arrepiente de nada de lo ocurrido.

Todo comenzó cuando estaba a punto de despegar un vuelo desde Argentina a España. En ese momento, el usuario "La Pistarini" lanzó el mensaje: “Lo último que me faltaba coincidir en el vuelo con el pelotudo de Dillom”, junto a una imagen del rapero en su asiento, tomada desde uno de los laterales del avión de Iberia.

Con el correr de las horas, el posteo llegó a los ojos de Dillom y desde el mismo avión le respondió al troll una serie de tuit. “Y por qué no venís a decírmelo en la cara tetón” escribió el rapero y luego añadió: “Decí que no tenés foto de la cara, si no, te busco y te doy un sopapo”.

No contento con eso, el artista salió a buscar al usuario de X por parte del avión. “¿Vos sos Pistarini, el que sube fotos mías a Twitter?”, le dijo Dillom al hombre en cuestión una vez que logró localizarlo, y mientras el troll permanecía sentado, y lo miraba con una sonrisa nerviosa, le respondió un tibio “Sí”. “¿Tenés algún problema, capo?”, insistió el rapero, a lo que "La Pistarini" intentó calmar la situación diciendo “Quedate tranquilo” mientras cubría la cámara con su mano.

Es ahí que el video se vuelve borroso debido a movimientos bruscos de la cámara, pero se alcanza a escuchar una advertencia más de Dillom: “Mirá que te arranco la cabeza, pelot... Portate bien, dale”. Segundos después, Dillom hizo un gesto de tocarle la cabeza levemente al pasajero y, finalmente, regresó a su asiento. Más tarde, el rapero compartió el video en sus redes sociales junto con la frase: “Así de guapos son en persona”.

Con el tema siendo tendencia en las redes sociales, recién en las últimas horas del viernes, "La Pistarini" dio su versión de los hechos. “No me arrepiento de NADA de lo que sucedió, mantengo al 100% mi postura sobre mis dichos, yo ejercí mi derecho a expresarme y Dillom por su lado hizo lo mismo”, posteó desde X, y explicó por qué en ningún momento recurrió a la violencia. “Estábamos en un avión en el medio del Atlántico, no iba a ejercer violencia física teniendo en cuenta todas las consecuencias que eso podría traer para ambos, siempre mantuve la calma”.

“Desde el momento uno, cuando Dillom prende la cámara y me pregunta si yo era la persona del tweet y si me gustaba sacarle fotos, dije siempre que sí, haciéndome responsable de todo, como siempre", relató y siguió diciendo: “en el vídeo se ve claramente cuando Dillom intenta agredirme, automáticamente y por reflejo pongo la mano para evitar el contacto, cosa que logré y al instante se cae su teléfono. En ese momento levanta el teléfono, dice una frase más y se retira, ahí termina nuestro intercambio”.

“A mis amigos, a mis conocidos, a los que me defendieron, me aconsejaron ya sea en público o en privado MUCHAS GRACIAS y a los que no dijeron nada, también muchas gracias, son individuos librepensadores... A los que me insultaron solo me queda decirles que me ch... la p... su opinión. NUNCA van a poder quebrarme la moral. Sigan y sigan inventando estupideces... Sí, yo soy La Pistarini. Sigan portándose bien”, cerró su comunicado.