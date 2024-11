Mac Allister rompió el silencio y habló de la guerra judicial con Camila Mayan

Siendo uno de los integrantes de la Scaloneta que prefiere mantener un perfil bajo en todas las cuestiones de su vida, Alexis Mac Allister habló con un magazine de América, y tras varios meses de polémica, rompió el silencio sobre lo ocurrido con Camila Mayan, su expareja, de quien se separó días después de ser "Campeón del Mundo", para iniciar una relación con Ailén Cova, su gran amiga de la infancia.

“(Con Camila) no hubo más relación. Ella tomó su camino y yo tomé el mío. Y bueno, lo otro, obviamente, está todo en la Justicia donde tiene que estar. Y estamos esperando”, comenzó diciendo el futbolista en A la tarde, haciendo mención a la causa que inició la influencer, reclamando un resarcimiento económico, por los años que pasó junto a él, resignando su carrera profesional (estuvieron 5 años juntos, pero jamás se casaron).

“En su momento charlamos las cosas que teníamos que charlar y fue claramente una decisión de ella (recurrir a la Justicia). Pero está todo bien y está en su derecho. Hubo una separación y ella tomó la decisión de salir a hablar y hacer públicas cosas que capaz que ella sintió, o que ella cree que pasaron. Pero bueno, yo sé cómo fueron las cosas y por ese lado estoy muy tranquilo”, cerró sobre el tema.

La influencer asegura que el futbolista no cumplió con el acuerdo que tenían tras su separación.

Días atrás, la joven dio una entrevista a otro ciclo, en el cual le preguntaron si era cierto que su exsuegra le había dado dinero, además de pagarle el alquiler durante dos años. En ese momento, Camila confió: “Yo vine acá con dos meses de alquiler pago, dos meses no son dos años y la diferencia es bastante grande; estuve en un departamento de alquiler temporario porque no tenía donde quedarme y ella me ayudó con algo”.

“Pero después yo seguí haciendo la mía y me tuve que volver a mudar porque los temporarios son hasta tres meses. En eso me fui, me elegí yo mi departamento, me lo pago yo todos los meses. No hay nada más, no es en Puerto Madero, tampoco tengo departamento propio ni me quedé el auto que yo tenía allá, lo tuve que devolver”, agregó sobre el reclamo que lleva adelante y los bienes que obtuvo de su tiempo con el futbolista.